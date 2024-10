Morto a 73 anni Johan Neeskens | giocò insieme a Cruyff nell’Olanda del ‘calcio totale’

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Èall'età di 73, ex giocatore dell'Ajax, del Barcellona e della Nazionale dell'Olanda. Lo ha annunciato la federazione calcistica olandese, che piange la scomparsa di uno dei protagonisti del celebredegli'70. "Con, il mondo del calcio olandese e internazionale perde una leggenda", si legge nella nota, che non rivela però la causa della morte ma si limita a parlare di una "malattia non specificata". In carriera,ha vinto tre Coppe dei Campioni con l'Ajax ed ha raggiunto due finali dei Mondiali (nel 1974 e nel 1978) con l'Olanda. Vanta inoltre una Coppa del Re e una Coppa delle Coppe con il Barcellona e due titoli della North American Soccer League con i New York Cosmos.a 73del