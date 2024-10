Ilfattoquotidiano.it - Michelle Comi chiede ai fan di pagarle la chirurgia plastica al seno e raccoglie 12 mila e 500 euro in meno di 24 ore: scoppia la polemica

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Senza tanti giri di parole, ha creato una raccolta fondi su GoFoundMe e l’ha condivisa con i suoi followerndo loro dil’intervento di mastoadditiva. E, indi 24 ore, è riuscita are pocodi 12e 500. E’ l’ultima trovata di, influencer e star di Onlyfans, spesso alla ribalta delle cronache di gossip con le sue provocazioni. Dalle dichiarazioni sul non aver “mai pagato una vacanza” alle affermazioni controverse sulla maternità (“Potrei fare dei figli quando scendo di hype così li butto sui social”), sa come attirare l’attenzione. Ma questa volta, con la sua ultima trovata, ha davvero superato se stessa: ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per finanziare un intervento di mastoadditiva. L’obiettivo?re 15.000per aumentare di una taglia il suo décolleté.