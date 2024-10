Mark Zuckerberg si è fatto costruire una Porsche Cayenne familiare su “misura”. Il motivo? “La moglie moglie Priscilla Chan voleva un minivan” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mark Zuckerberg, il magnate americano cofondatore di Facebook e di Meta, è sempre stato un appassionato delle auto di lusso. E se da giovani non c’è mai stato nessun problema Ora, invece, deve fare i conti con passeggini, sedili per bambini e una famiglia che, ormai, si è allargata, con tre figli. Peccato, però, che una situazione del genere non sembri essere proprio l’ideale per chi ha una Porsche, che non produce minivan o auto familiari. Come risolvere questo fastidioso problema? Semplice, progettando un’auto, unica al mondo, che abbia tutte queste caratteristiche. Zuckerberg, infatti, avrebbe fatto progettare, insieme a sua moglie Priscilla Chan, una Porsche Cayenne Turbo GT minivan, realizzata dalla casa automobilistica tedesca insieme all’azienda californiana West Coast Customs, specializzata in modifiche di auto di lusso. Ilfattoquotidiano.it - Mark Zuckerberg si è fatto costruire una Porsche Cayenne familiare su “misura”. Il motivo? “La moglie moglie Priscilla Chan voleva un minivan” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), il magnate americano cofondatore di Facebook e di Meta, è sempre stato un appassionato delle auto di lusso. E se da giovani non c’è mai stato nessun problema Ora, invece, deve fare i conti con passeggini, sedili per bambini e una famiglia che, ormai, si è allargata, con tre figli. Peccato, però, che una situazione del genere non sembri essere proprio l’ideale per chi ha una, che non produceo auto familiari. Come risolvere questo fastidioso problema? Semplice, progettando un’auto, unica al mondo, che abbia tutte queste caratteristiche., infatti, avrebbeprogettare, insieme a sua, unaTurbo GT, realizzata dalla casa automobilistica tedesca insieme all’azienda californiana West Coast Customs, specializzata in modifiche di auto di lusso.

