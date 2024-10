LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: Van Tricht esulta a Legnano, settimo Pinarello (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Il gruppo è arrivato con quasi un minuto e mezzo di ritardo. 16.24 Questa la top 7 della Coppa Bernocchi 2024: 1 VAN Tricht Stan Alpecin – Deceuninck 0:00 2 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:00 3 ADRIÀ Roger Red Bull – BORA – hansgrohe 0:00 4 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 0:00 5 LEMMEN Bart Team Visma Lease a Bike 0:00 6 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 0:00 7 Pinarello Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:00 16.22 Per Van Tricht è la prima vittoria da professionista, e arriva dopo una fuga partita sin dal mattino. 16.20 Sivakov appariva il favorito, ma è scattato a 800 metri dal traguardo, finendo completamente le energie. Ci ha poi provato Powless, ma poi è stato Van Tricht il più lesto di tutti al traguardo. Pinarello chiude settimo, senza nemmeno la forza di fare lo sprint. 16. Oasport.it - LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: Van Tricht esulta a Legnano, settimo Pinarello Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.26 Il gruppo è arrivato con quasi un minuto e mezzo di ritardo. 16.24 Questa la top 7 della: 1 VANStan Alpecin – Deceuninck 0:00 2 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:00 3 ADRIÀ Roger Red Bull – BORA – hansgrohe 0:00 4 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 0:00 5 LEMMEN Bart Team Visma Lease a Bike 0:00 6 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 0:00 7Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:00 16.22 Per Vanè la prima vittoria da professionista, e arriva dopo una fuga partita sin dal mattino. 16.20 Sivakov appariva il favorito, ma è scattato a 800 metri dal traguardo, finendo completamente le energie. Ci ha poi provato Powless, ma poi è stato Vanil più lesto di tutti al traguardo.chiude, senza nemmeno la forza di fare lo sprint. 16.

