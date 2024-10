Tutto.tv - Lite tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al GF: lui prende una decisione

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La mattinata è cominciata in maniera decisamente agitata per. I due ultimamente stanno discutendo parecchio nella casa del Grande Fratello a causa di alcune incomprensioni. All’ennesimo scontro,ha preso unapiuttosto drastica. Scontro mattutino traedal GF: cosa è successo Qualche giorno fa, precisamente dopo la scorsa puntata del GF,hanno avuto un diverbio molto forte. Da quel momento in poi, qualche cosa tra di loro sembra essersi spezzata. Stamattina, infatti, i due hanno avuto un diverbio abbastanza concitato per una banale incomprensione. Tutto è nato nel momento in cuiha chiesto alla sua coinquilina se il giorno prima avesse parlato di lui con Luca Calvani.