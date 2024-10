La Juve di Thiago Motta ha pericolosi istinti zemaniani (Corsera) (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Juve di Thiago Motta ha pericolosi istinti zemaniani (Corsera) Juventus-Cagliari 1-1, il Corriere della Sera ne scrive con Massimiliano Nerozzi: c’è stato un gran primo tempo di Madama, con punte dell’80 per cento di possesso, e già un mezzo assedio a Scuffet, in grande spolvero. Se la sostanza del gioco c’è, eccome, la prospettiva dei risultati meno: su quattro gare di serie A all’allianz, siamo a una vittoria e tre pareggi. Quest’ultimo, con pericolosi istinti zemaniani: vinci le partite che stai perdendo (a Lipsia), pareggi quelle che stai vincendo. Di più, con rischio beffa, sul palo di Obert, in un finale che premia l’organizzazione e l’ostinazione del Cagliari, e di Davide Nicola. Hanno toppato i big: dal tiro a segno sbagliato di Koopmeiners nel primo tempo, allo sciagurato tap-in di Dusan, con la porta spalancata e Scuffet già sullo stuoino. Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladihantus-Cagliari 1-1, il Corriere della Sera ne scrive con Massimiliano Nerozzi: c’è stato un gran primo tempo di Madama, con punte dell’80 per cento di possesso, e già un mezzo assedio a Scuffet, in grande spolvero. Se la sostanza del gioco c’è, eccome, la prospettiva dei risultati meno: su quattro gare di serie A all’allianz, siamo a una vittoria e tre pareggi. Quest’ultimo, con: vinci le partite che stai perdendo (a Lipsia), pareggi quelle che stai vincendo. Di più, con rischio beffa, sul palo di Obert, in un finale che premia l’organizzazione e l’ostinazione del Cagliari, e di Davide Nicola. Hanno toppato i big: dal tiro a segno sbagliato di Koopmeiners nel primo tempo, allo sciagurato tap-in di Dusan, con la porta spalancata e Scuffet già sullo stuoino.

Ilnapolista.it - La Juve di Thiago Motta ha pericolosi istinti zemaniani (Corsera)

Ex Milan, Kalulu brilla con la Juventus: rinato con Thiago Motta | VIDEO - it. In poco tempo è già diventato una certezza in difesa per Thiago Motta. Il difensore francese, in prestito dal Milan, è arrivato con diritto di riscatto dopo due stagioni negative in rossonero. . Il vero affare di mercato della Juventus si chiama Pierre Kalulu. Il VIDEO analisi di Gazzetta. Il ... (Pianetamilan.it)

Thiago Motta bacchetta la Juve dopo il pareggio col Cagliari: “Abbiamo fatto tutto noi” - Thiago Motta se la prende con i suoi calciatori dopo il pareggio casalingo con il Cagliari: nel mirino dell'allenatore della Juventus l'atteggiamento dei suoi giocatori dopo aver trovato il gol del vantaggio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Juventus-Cagliari, rigore Conceicao: il commento di Thiago Motta sulla simulazione - In merito alla simulazione, Thiago Motta ha aggiunto: “è una cosa di cui stiamo parlando da tempo, anche nelle riunioni con Rocchi: le simulazioni non fanno bene al gioco. L'articolo Juventus-Cagliari, rigore Conceicao: il commento di Thiago Motta sulla simulazione sembra essere il primo su ... (Calcioweb.eu)