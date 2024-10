Inter-news.it - Inzaghi pronto a ricevere un nuovo premio. Con lui altri due interisti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Simonericeverà nella giornata di oggi, lunedì 7 ottobre, unper la stagione di campionato appena trascorsa. LA STAGIONE – Simoneè stato in grado di rendere la sua Inter una creatura simile alle sue idee di gioco e alla concretezza cui aspirava, nella stagione conclusasi con la vittoria della seconda stella. Il tecnico piacentino ha finalmente visto la sua squadra riuscire ad abbinare la bellezza dei movimenti sincronici provati in allenamento dai suoi calciatori con il pragmatismo consistente nel saper leggere le varie fasi della partita. Tutto ciò costituisce la chiave con cui leggere il dominio dell’Inter nella stagione precedente, ma al contempo rappresenta lo strumento di cui servirsi per poter comprendere le difficoltà iniziali di questa stagione, data la non costante compresenza di questi elementi nelle prime gare stagionali.