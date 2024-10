Il sorriso dopo la paura Tc Italia salvato dai doppi

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima la grande. Poi ilper lo scampato pericolo. Comincia con un pareggio (3-3) il campionato di serie A1 a squadre per il Tennisdi Forte dei Marmi nella sfida casalinga contro il Tc Palermo. La formazione siciliana aveva cominciato la partita alla grande tanto è vero chei primi quattro singolari era in vantaggio per 3-1. Ma mai dire mai, quando in campo vanno i ragazzi del Tc: se seguono il ‘verbo’ del capitano non giocatore Matteo Marrai – “le partite non sono mai finite, bisogna crederci sempre’ – può succedere tutto e il contrario di tutto. Il Tc Palermo era partito con il vento in poppa per ilo successo di Alessandro Giannessi (2-0: 6-3, 6-4) su Marco Furlanetto e dire Caruso (2-0: 6-1, 6-4) su Lorenzo Carboni.