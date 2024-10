Halloween con Lucilla, l'amata star di YouTube arriva al Centro commerciale Porto degli Ulivi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lucilla scende dal sole per un nuovo coinvolgente show per festeggiare la festa di Halloween insieme ai suoi piccoli fans e lancia il nuovo singolo Fumo nero sale su, in uscita il 15 ottobre, una spaventosa ma divertente polka balcanica da ballare con pirati, zombie, vampiri, streghe e tutti i Reggiotoday.it - Halloween con Lucilla, l'amata star di YouTube arriva al Centro commerciale Porto degli Ulivi Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)scende dal sole per un nuovo coinvolgente show per festeggiare la festa diinsieme ai suoi piccoli fans e lancia il nuovo singolo Fumo nero sale su, in uscita il 15 ottobre, una spaventosa ma divertente polka balcanica da ballare con pirati, zombie, vampiri, streghe e tutti i

Halloween con Lucilla - l'amata star di youtube arriva al Centro Commerciale Porto degli Ulivi - Lucilla scende dal sole per un nuovo coinvolgente show per festeggiare la festa di Halloween insieme ai suoi piccoli fans e lancia il nuovo singolo Fumo nero sale su, in uscita il 15 ottobre, una spaventosa ma divertente polka balcanica da ballare con pirati, zombie, vampiri, streghe e tutti i... (Reggiotoday.it)

Halloween 2024 è con Lucilla a Marcianise - nell’area “Piazza Padre Pio” - Halloween 2024 è con Lucilla a Marcianise, nell’area ” Piazza Padre Pio”. La youtuber più amata dai bambini, porterà in scena il suo nuovo spettacolo. Lucilla, la youtuber più amata dai bambini, in tour con il suo nuovo spettacolo, arriva in Campania, e sceglie lo spazio “Piazza Padre Pio” a ... (2anews.it)

Cinecittà World, inizia domani l'Halloween più grande d'Italia - L’Halloween più grande d’Italia. Si apre domani, a Cinecittà World, la festa dei fantasmi e delle streghe. Il Parco divertimenti di Roma mette in scena un "Ottobre ... (ilmessaggero.it)

Halloween con Lucilla: 10 date del nuovo attesissimo show - Lucilla scende dal sole con un nuovo coinvolgente show per festeggiare la festa di Halloween insieme ai suoi piccoli fans e lancia il nuovo singolo Fumo nero sale su, in uscita il 15 Ottobre, una spav ... (mediterranews.org)

I film da vedere in autunno - Tra la notte di Halloween, le piogge, il muschio e il foliage, ecco le storie in arrivo sul grande e piccolo schermo ... (elle.com)