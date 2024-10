Isaechia.it - Grande Fratello, tra i nuovi concorrenti in arrivo nella Casa anche il famoso ex di Shaila Gatta? Il rumor

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Stando alle ultime indiscrezioni diffuse sul web, un nuovo inquilino potrebbe varcare la Porta Rossa del. A circa tre settimane dall’inizio della nuova edizione dell’attenzione è tutta sul triangolo amoroso che sta interessando, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. L’ex velina di Striscia la notizia, a poche ore dal suo ingressopiù spiata d’Italia, ha attirato l’attenzione del modello e del pallavolista. Con il passare dei giorni, ha però scelto di iniziare a conoscere meglio Javier dichiarando in diretta di vedere Lorenzo solo come un amico. Eppure, nelle ultime ore,ha confessato – dopo un confronto con le coinquiline in cui ha detto: “Non mi piaceZero” – di non essere interessata all’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Al contempo ha ammesso di essere attratta da Lorenzo del quale, però, non è pronta a fidarsi.