Grande Fratello, le anticipazioni della settima puntata: in arrivo un 'colpo di scena' per uno degli inquilini

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che vede la presenza in studio di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici nelle vesti di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelle di esperta del web. Nella diretta di questa sera, altro spazio sarà dedicato al triangolo amoroso che in queste primene di convivenza ha visto protagonisti Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato (clicca QUI per leggere). La ballerina, infatti, nelle scorse ore ha deciso di chiudere con il pallavolista, dopo aver capito di essere attratta dal modello, ma ha ammesso di non fidarsi di quest’ultimo e pertanto di essere frenata nella sua conoscenza. Javier, invece, sarà protagonista di un toccante momento, durante il quale parleràsua infanzia eperditamadre, avvenuta quando aveva solo 12 anni.