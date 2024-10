Gli agricoltori della Campania agli 80 anni di Coldiretti col Presidente Mattarella (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente domani ai festeggiamenti per gli ottanta anni della Coldiretti. Un evento che prevede la partecipazione di una folta delegazione di agricoltori che raggiungeranno il teatro Eliseo da tutte le province della regione Campania. La presenza del Presidente Mattarella arricchisce un evento voluto per sottolineare il ruolo di forza sociale sostenuto dall’organizzazione fondata da Paolo Bonomi dall’ormai lontano 30 ottobre 1944. Il percorso della Coldiretti non si è mai chiuso nel piccolo mondo nonostante l’azione è stata sempre quella di agire sempre nell’interesse delle imprese agricole e dei consumatori. Dignità e reputazione sono i principi che hanno guidato la Coldiretti sin dalla sua nascita. Anteprima24.it - Gli agricoltori della Campania agli 80 anni di Coldiretti col Presidente Mattarella Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlRepubblica Sergiopresente domani ai festeggiamenti per gli ottanta. Un evento che prevede la partecipazione di una folta delegazione diche raggiungeranno il teatro Eliseo da tutte le provinceregione. La presenza delarricchisce un evento voluto per sottolineare il ruolo di forza sociale sostenuto dall’organizzazione fondata da Paolo Bonomi dall’ormai lontano 30 ottobre 1944. Il percorsonon si è mai chiuso nel piccolo mondo nonostante l’azione è stata sempre quella di agire sempre nell’interesse delle imprese agricole e dei consumatori. Dignità e reputazione sono i principi che hanno guidato lasin dalla sua nascita.

