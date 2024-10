Francia, non solo Mbappè: forfait di Upamecano, salta Israele e Belgio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non solo Kylian Mbappè. In questa finestra nazionali la Francia di Didier Deschamps è costretta a lasciare a casa anche Dayot Upamecano, uscito malconcio ieri alla fine della partita tra l’Eintracht Francoforte e il Bayern Monaco di Bundesliga (terminata 3-3). Un infortunio al bicipite femorale, secondo quanto riporta “L’Equipe”, ha fermato il difensore centrale transalpino, che ora deve osservare un periodo di riposo. Umpamecano – che con la maglia dei Bleus è sceso in campo ventisette volte con due gol segnati – non sarà quindi a disposizione per le partite di Nations League dei Bleus contro Israele e Belgio. La Francia è nello stesso girone dell’Italia. Francia, non solo Mbappè: forfait di Upamecano, salta Israele e Belgio SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) NonKylian. In questa finestra nazionali ladi Didier Deschamps è costretta a lasciare a casa anche Dayot, uscito malconcio ieri alla fine della partita tra l’Eintracht Francoforte e il Bayern Monaco di Bundesliga (terminata 3-3). Un infortunio al bicipite femorale, secondo quanto riporta “L’Equipe”, ha fermato il difensore centrale transalpino, che ora deve osservare un periodo di riposo. Umpamecano – che con la maglia dei Bleus è sceso in campo ventisette volte con due gol segnati – non sarà quindi a disposizione per le partite di Nations League dei Bleus contro. Laè nello stesso girone dell’Italia., nondiSportFace.

