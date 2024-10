Fontana di Trevi, arriva la stretta per il Giubileo. E c'è anche il rischio ticket (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al via la manutenzione straordinaria della Fontana di Trevi. Un intervento che terminerà entro il Giubileo durante il quale, grazie a pannelli trasparenti e ad una passerella, sarà possibile vedere il monumento e da una prospettiva unica. «Oggi annunciano una serie interventi che riguardano uno dei monumenti più importanti e amati di Roma, la Fontana di Trevi. Inizia la manutenzione straordinaria, prevista e coperta da Pnrr caput mundi. Non è un restauro ma un Intervento breve che finirà entro il Giubileo», ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa in Campidoglio, insieme al sovrintendente Claudio Parisi Presicce e all'assessore al Turismo Alessandro Onorato. Iltempo.it - Fontana di Trevi, arriva la stretta per il Giubileo. E c'è anche il rischio ticket Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al via la manutenzione straordinaria delladi. Un intervento che terminerà entro ildurante il quale, grazie a pannelli trasparenti e ad una passerella, sarà possibile vedere il monumento e da una prospettiva unica. «Oggi annunciano una serie interventi che riguardano uno dei monumenti più importanti e amati di Roma, ladi. Inizia la manutenzione straordinaria, prevista e coperta da Pnrr caput mundi. Non è un restauro ma un Intervento breve che finirà entro il», ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa in Campidoglio, insieme al sovrintendente Claudio Parisi Presicce e all'assessore al Turismo Alessandro Onorato.

