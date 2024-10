Fiano: “il sionismo è un movimento di liberazione del popolo ebraico” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Oggi l’ebreo in Italia è ancora messo nel mirino. Genocidio è la parola inventata per definire la Shoah. il sionismo è un movimento di liberazione del popolo ebraico” “Essere ebreo oggi significa essere sempre tirati in ballo sulla terribile guerra in corso in Medioriente. Un tempo, durante la prima guerra del Libano nel 1982, uscì Imolaoggi.it - Fiano: “il sionismo è un movimento di liberazione del popolo ebraico” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Oggi l’ebreo in Italia è ancora messo nel mirino. Genocidio è la parola inventata per definire la Shoah. ilè undidel” “Essere ebreo oggi significa essere sempre tirati in ballo sulla terribile guerra in corso in Medioriente. Un tempo, durante la prima guerra del Libano nel 1982, uscì

