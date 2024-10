Divorzio Ferragnez, verso la separazione consensuale: “Affidamento congiunto dei figli e spese a metà” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Divorzio Ferragnez, verso la separazione consensuale Nessuno scontro sul mantenimento: il Divorzio dei Ferragnez parrebbe essere arrivato a un punto di svolta con un accordo tra i due ormai ex coniugi. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di una battaglia legale tra Fedez e Chiara Ferragni per l’assegno di mantenimento con l’influencer che avrebbe chiesto 20mila euro e il rapper che ne avrebbe offerti 5mila. Secondo Corriere della Sera e Ansa, però, ora l’accordo tra i due sarebbe a un passo anche per volontà di Chiara Ferragni che “non ha più alcuna intenzione di mercanteggiare con il rapper”. Le indiscrezioni parlano di Affidamento congiunto, con i bambini che frequenteranno i genitori con tempi uguali. Anche le spese dovrebbero essere divise esattamente a metà, ad eccezione di una. Tpi.it - Divorzio Ferragnez, verso la separazione consensuale: “Affidamento congiunto dei figli e spese a metà” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)laNessuno scontro sul mantenimento: ildeiparrebbe essere arrivato a un punto di svolta con un accordo tra i due ormai ex coniugi. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di una battaglia legale tra Fedez e Chiara Ferragni per l’assegno di mantenimento con l’influencer che avrebbe chiesto 20mila euro e il rapper che ne avrebbe offerti 5mila. Secondo Corriere della Sera e Ansa, però, ora l’accordo tra i due sarebbe a un passo anche per volontà di Chiara Ferragni che “non ha più alcuna intenzione di mercanteggiare con il rapper”. Le indiscrezioni parlano di, con i bambini che frequenteranno i genitori con tempi uguali. Anche ledovrebbero essere divise esattamente a, ad eccezione di una.

