"Dimettiti o ti ammazziamo!": due lettere intimidatorie per il sindaco Dario Gaglio (Di lunedì 7 ottobre 2024) lettere di minacce anche per il sindaco di Camastra, Dario Gaglio, eletto nell'ottobre del 2020 dopo il commissariamento del Municipio a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per ingerenze mafiose. Due le lettere anonime, non affrancate, che sono state recapitate all'ufficio di

