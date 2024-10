Diego piange e Maria interviene: “La scuola di Amici non è TikTok” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Diego Lazzari è un TikToker da oltre un milione di followers, ma la tv non è TikTok e se sui social è sicuro di sé, ad Amici è andato in crisi. “Qua rispetto a TikTok è molto diverso, c’è un sacco di gente. Sicuramente però TikTok mi ha aiutato, ero molto più timido prima. Devo capire perché qua mi c4go così tanto addosso“, ha confessato ai suoi compagni. Parlando con Maria De Filippi, Diego Lazzari si è poi spiegato meglio: “Ho paura di non farcela. Voglio stare qua a tutti i costi, magari riesco a sbloccarmi un po’. Però ho questa ansia perenne. Devo capire da dove parte questa ansia. Questa insicurezza parte dal fatto che so di voler fare questo per tutta la vita. Quando però sono lì mi prende il panico. Non voglio fallire”. Maria De Filippi, sempre molto profonda, ha cercato di tranquillizzarlo dall’alto dell’altoparlante. Biccy.it - Diego piange e Maria interviene: “La scuola di Amici non è TikTok” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)Lazzari è uner da oltre un milione di followers, ma la tv non èe se sui social è sicuro di sé, adè andato in crisi. “Qua rispetto aè molto diverso, c’è un sacco di gente. Sicuramente peròmi ha aiutato, ero molto più timido prima. Devo capire perché qua mi c4go così tanto addosso“, ha confessato ai suoi compagni. Parlando conDe Filippi,Lazzari si è poi spiegato meglio: “Ho paura di non farcela. Voglio stare qua a tutti i costi, magari riesco a sbloccarmi un po’. Però ho questa ansia perenne. Devo capire da dove parte questa ansia. Questa insicurezza parte dal fatto che so di voler fare questo per tutta la vita. Quando però sono lì mi prende il panico. Non voglio fallire”.De Filippi, sempre molto profonda, ha cercato di tranquillizzarlo dall’alto dell’altoparlante.

Amici 24 : ecco la nuova classe tra figli d’arte - star di TikTok pronti alla polemica e c’è già una ballerina innamorata. Sorprese in agguato tra new entry e sfide - Ma non è ancora detta l’ultima parola. Quindi non è ancora detto che tra questi sedici ci sia già il vincitore. E anche quest’anno la classe di “Amici di Maria De Filippi” si è formata. Anzi… L'articolo Amici 24: ecco la nuova classe tra figli d’arte, star di TikTok pronti alla polemica e c’è già ... (Ilfattoquotidiano.it)

Amici 24 - Diego Lazzari nel cast : ecco chi è il noto tiktoker e nuovo allievo della scuola - La classe della 24esima edizione di Amici è stata formata: tra i talenti della scuola anche il cantante e famoso tiktoker Diego Lazzari. Conosciamolo meglio!. (Comingsoon.it)

Amici 24 - anticipazioni : nella scuola entra un famosissimo TikToker (ex fidanzato di una nota influencer) - @majno Attention now please @diegolazzari_ thank you ?? ? Boys – Lizzo Dopo la fine della relazione con la Maino, Diego ha iniziato una storia d’amore con Camilla, anche lei seguitissima sui social. L’attesa è finita! Finalmente abbiamo le anticipazioni della prima puntata della ... (Isaechia.it)