Chi è Mady Gio la star di OnlyFans denunciata per evasione fiscale da un milione e mezzo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Cassano Magnago (Varese) – Sfoggiava e raccontava un tenore di vita non proprio in linea con le poche migliaia di euro che dichiarava al fisco. Per questo Madalina Ioana Filip, in arteGio, content creator suè finita nel mirino della guardia di Finanza del comando provinciale di Varese. E sì, perché la donna risulta residente in Svizzera ma ha il domicilioa Cassano Magnago. Al termine dell’indagine, è stataalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per il reato di dichiarazione infedele in relazione all'annualità 2022 e sono stati contestati oltre 1di euro di ricavi derivanti dagli abbonamenti pagati dai followers e 360mila euro di tassa etica. Ma andiamo con ordine.