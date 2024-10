Buffon: «Il Napoli di Conte? Non ne parlo, ora è facile, risentitevi cosa ho detto a giugno» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a margine dell’evento ‘Stati generali del Calcio’ da Bologna. «I ragazzi della Nazionale sono giovani ma hanno già dimostrato qualcosa di importante. Anzi, sotto il profilo umano sono più forti e migliori di prima con l’esperienza che hanno avuto: questo non può che rendere più ambiziosa la Nazionale e le prime uscite hanno confermato questo tipo di aspettativa. Come ho detto a loro oggi la Federazione li ringrazia per le partite vinte, ma ci aspettiamo sempre prestazioni di quel calibro. Il nostro livello è alto, l’ho detto anche dopo l’Europeo. Non mi sorprendono le gare di settembre, quelle precedenti sì». Che dire della convocazione di Daniel Maldini? «È la conferma che nel calcio e nella vita esistono storie incredibili. Ilnapolista.it - Buffon: «Il Napoli di Conte? Non ne parlo, ora è facile, risentitevi cosa ho detto a giugno» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gianluigi, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a margine dell’evento ‘Stati generali del Calcio’ da Bologna. «I ragazzi della Nazionale sono giovani ma hanno già dimostrato qualdi importante. Anzi, sotto il profilo umano sono più forti e migliori di prima con l’esperienza che hanno avuto: questo non può che rendere più ambiziosa la Nazionale e le prime uscite hanno confermato questo tipo di aspettativa. Come hoa loro oggi la Federazione li ringrazia per le partite vinte, ma ci aspettiamo sempre prestazioni di quel calibro. Il nostro livello è alto, l’hoanche dopo l’Europeo. Non mi sorprendono le gare di settembre, quelle precedenti sì». Che dire della convocazione di Daniel Maldini? «È la conferma che nel calcio e nella vita esistono storie incredibili.

