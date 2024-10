Bozzetto della nuova Jeep Compass, si farà a Melfi dal 2025 (Di lunedì 7 ottobre 2024) il marchio Jeep (Stellantis) svela in anteprima la prossima generazione di Jeep Compass con un Bozzetto del nuovo suv compatto a trazione integrale. Costruita sulla piattaforma Stla Medium, flessibile, la nuova Jeep Compass sarà disponibile in una varietà di opzioni di propulsione, dal completamente elettrico all'ibrido fino al motore a combustione interna. La nuova Jeep Compass sarà prodotta a Melfi e debutterà in Europa nel 2025, prima di espandere la produzione in Nord America e in tutto il mondo nel 2026. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) il marchio(Stellantis) svela in anteprima la prossima generazione dicon undel nuovo suv compatto a trazione integrale. Costruita sulla piattaforma Stla Medium, flessibile, lasarà disponibile in una varietà di opzioni di propulsione, dal completamente elettrico all'ibrido fino al motore a combustione interna. Lasarà prodotta ae debutterà in Europa nel, prima di espandere la produzione in Nord America e in tutto il mondo nel 2026.

Quotidiano.net - Bozzetto della nuova Jeep Compass, si farà a Melfi dal 2025

