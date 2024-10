Biden, non ci arrenderemo finché i rapiti non saranno liberi (Di lunedì 7 ottobre 2024) "In questo giorno dell'anno scorso, il sole è sorto su quella che avrebbe dovuto essere una gioiosa festa ebraica. Al tramonto, il 7 ottobre era diventato il giorno più mortale per il popolo ebraico dall'Olocausto". Lo afferma Joe Biden in un messaggio in occasione dell'anniversario del 7 ottobre, sottolineando che "oggi segna un anno di lutto per le oltre 1.200 persone innocenti di tutte le età, tra cui 46 americani, massacrate nel sud di Israele dal gruppo terroristico Hamas" e "un anno di una guerra devastante. In questo solenne anniversario, rendiamo testimonianza dell'indicibile brutalità degli attacchi del 7 ottobre, ma anche della bellezza delle vite che sono state rubate quel giorno"."Oggi e ogni giorno, penso agli ostaggi e alle loro famiglie. Ho incontrato le famiglie degli ostaggi e mi sono addolorato con loro. Hanno attraversato l'inferno. Quotidiano.net - Biden, non ci arrenderemo finché i rapiti non saranno liberi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) "In questo giorno dell'anno scorso, il sole è sorto su quella che avrebbe dovuto essere una gioiosa festa ebraica. Al tramonto, il 7 ottobre era diventato il giorno più mortale per il popolo ebraico dall'Olocausto". Lo afferma Joein un messaggio in occasione dell'anniversario del 7 ottobre, sottolineando che "oggi segna un anno di lutto per le oltre 1.200 persone innocenti di tutte le età, tra cui 46 americani, massacrate nel sud di Israele dal gruppo terroristico Hamas" e "un anno di una guerra devastante. In questo solenne anniversario, rendiamo testimonianza dell'indicibile brutalità degli attacchi del 7 ottobre, ma anche della bellezza delle vite che sono state rubate quel giorno"."Oggi e ogni giorno, penso agli ostaggi e alle loro famiglie. Ho incontrato le famiglie degli ostaggi e mi sono addolorato con loro. Hanno attraversato l'inferno.

