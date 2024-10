Puntomagazine.it - Autostrada A2 mediterraneo svincolo per Eboli

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) richiesta delucidazioni e contestuale diffida dell’Anas, tutto tace dopo l’ennesimo tragico episodio dello scorso 18 luglio Eravamo in attesa di una qualsiasi novità relativa all’A2, dovepurtroppo hanno perso la vita i coniugi Mario Valiante e Wilma Fezza il 18 luglio u.s.Evidentemente 1’ANAS, competente di quel trattole, pensa che sia stata una fatalità, un destino avverso, quindi degno di non curanza. Noi non la pensiamo così: Infatti quel tratto di strada è di competenza dell’ ANAS, la quale è stata incaricata della progettazione, fino alla costruzione e alla successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, della gestione della viabilità e della sicurezza stradale lungo l’intera rete di strade statali e autostrade in gestione diretta ed in coordinamento con gli altri enti coinvolti. È altrettanto noto che, ai sensi dell’art.