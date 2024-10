Ilgiorno.it - Attentato di Jaffa: chi è Victor Green, la vittima milanese

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ottobre 2024 – Aveva 33 anni, era italo-israeliano e viveva in un rifugio per senzatetto. Sono pochi i dettagli su, giovanecon doppia cittadinanza rimastodell’avvenuto al’1 ottobre scorso. A confermare la notizia è stata l’ambasciata italiana di Tel Aviv, dopo alcuni accertamenti effettuati con l’Interpol e la polizia israeliana. Successivamente l’Unità di Crisi della Farnesina ha informato i familiari dell’uomo, alcuni dei quali vivono in Italia. A vedere le fotografie presenti sul suo profilo Facebookaveva avuto esperienze come dj e tatuatore. Da ragazzo aveva frequentato il liceo linguistico.