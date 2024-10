Abruzzo24ore.tv - Arrestato uomo armato fuori da negozi: coltello, pistola e passamontagna

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Teramo - L’intervento dei carabinieri è scattato dopo le segnalazioni dei commercianti: fermato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Unè statodai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile (Nor) per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. L’arresto è avvenuto in seguito alle chiamate di allarme giunte da un centro commerciale, dove i commercianti avevano notato un individuo che si aggirava con un atteggiamento sospetto nei pressi di diversi. L’, il cui volto era coperto da un, è stato fermato proprio mentre si preparava a entrare in un esercizio commerciale. All’arrivo sul posto, i carabinieri hanno subito bloccato l’individuo che ha tentato di fuggire, spingendo gli agenti nel tentativo di sottrarsi alla perquisizione.