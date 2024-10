Al volante con un tasso alcolemico oltre 4 volte superiore al limite: 29enne denunciato e patente ritirata (Di lunedì 7 ottobre 2024) JESI – Era stato fermato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile per un controllo di routine nel corso del servizio, poi la scoperta mediante l’esame effettuato con l’etilometro. I militari, nella serata di ieri, hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza un 29enne: gli accertamenti Anconatoday.it - Al volante con un tasso alcolemico oltre 4 volte superiore al limite: 29enne denunciato e patente ritirata Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) JESI – Era stato fermato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile per un controllo di routine nel corso del servizio, poi la scoperta mediante l’esame effettuato con l’etilometro. I militari, nella serata di ieri, hannoper guida in stato d’ebbrezza un: gli accertamenti

