Panorama.it - A Pontida si rafforza l’asse Lega-Orbán. Salvini: «La manovra? Paghino i banchieri»

(Di lunedì 7 ottobre 2024) «Se qualcuno deve pagare qualcosa in più,. Il nostro obiettivo è abbassare le tasse alle partite Iva e aumentare gli stipendi ai lavoratori». Dal palco di, il segretario dellae vicepremier Matteorimette ordine, il suo, circa le priorità della, oggetto di dibattito interno al governo dopo l’intervista che il ministro dell’Economia leghista Giancarlo Giorgetti ha rilasciato a Bloomberg nei giorni scorsi.citati anche dal capo del Mef che chiarisce: «Oggi il ministro dell’Economia non è un banchiere, è un figlio di un pescatore e di un’operaia tessile. So distinguere chi può fare sacrifici e chi non li può fare». Così prova a fugare i dubbi di questi giorni di tensione nella maggioranza in attesa del termine per inviare il documento programmatico di bilancio, che anticipa lavera e propria.