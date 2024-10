7 ottobre, un anno dopo. La nuova mappa del Medio Oriente tracciata da Dentice (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un alto funzionario politico da Tel Aviv ha detto all’Israel Hayom domenica che “la risposta all’attacco (subito da Israele, ndr) sarà tale da indurre l’Iran a riconsiderare il suo desiderio di entrare in un conflitto prolungato”. Un anno dopo l’attacco di Hamas che ha aperto l’attuale stagione di guerra nella Striscia di Gaza, siamo qui: sull’orlo di un conflitto regionale, Israele valuta come reagire al secondo, storico bombardamento diretto subito per opera dell’Iran, dopo oltre 40mila morti palestinesi, l’apertura del fronte settentrionale con il Libano e l’eliminazione di una serie di figure apicali dell’Asse della Resistenza che ha chiamato in causa direttamente la rappresaglia iraniana. Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un alto funzionario politico da Tel Aviv ha detto all’Israel Hayom domenica che “la risposta all’attacco (subito da Israele, ndr) sarà tale da indurre l’Iran a riconsiderare il suo desiderio di entrare in un conflitto prolungato”. Unl’attacco di Hamas che ha aperto l’attuale stagione di guerra nella Striscia di Gaza, siamo qui: sull’orlo di un conflitto regionale, Israele valuta come reagire al secondo, storico bombardamento diretto subito per opera dell’Iran,oltre 40mila morti palestinesi, l’apertura del fronte settentrionale con il Libano e l’eliminazione di una serie di figure apicali dell’Asse della Resistenza che ha chiamato in causa direttamente la rappresaglia iraniana.

