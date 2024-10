Ilfattoquotidiano.it - 7 ottobre, Gad Lerner sul Nove: “Oggi israeliani e palestinesi fanno i conti con la stessa domanda: siamo più sicuri o solo più colmi d’odio?”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’invasione del Libano da parte di Israele e la reazione del composito mondo libanese agli appelli di Netanyahu, che vuole mostrarsi come un liberatore; il “senso comune” che sta dietro l’operato del primo ministro israeliano, figlio della radicalizzazione religiosa; infine unaa cui nessun israeliano, né palestinese può sottrarsi a un anno dal 72023:più? Gad, ospite dell’ultima puntata di Accordi&Disaccordi, ha ragionato di tutto questo con il conduttore Luca Sommi arrivando a una conclusione: no, nonpiù. non lo sono glie non lo sono i, che “hanno vissuto l’anno più terribile della loro storia”.