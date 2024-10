Zapata, "grazie al mondo Toro e ai tifosi dell'Inter per la vicinanza e il calore" (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Il Torino calcio è in apprensione. Le condizioni del capitano Duvan Zapata uscito sabato sera da San Siro in barella e in lacrime, tra gli applausi sinceri del pubblico, stanno tenendo con il fiato sospeso tutto l'ambiente granata. Solo lunedì si potrà conoscere l'entità del grave infortunio al ginocchio sinistro. L'attaccante colombiano, intanto, con un post su Instagram, ha voluto ringraziare tutti "per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore: a tutto il mondo Toro e anche ai giocatori, tifosi dell'Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l'infortunio". (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Il Torino calcio è in apprensione. Le condizioni del capitano Duvanuscito sabato sera da San Siro in barella e in lacrime, tra gli applausi sinceri del pubblico, stanno tenendo con il fiato sospeso tutto l'ambiente granata. Solo lunedì si potrà conoscere l'entità del grave infortunio al ginocchio sinistro. L'attaccante colombiano, intanto, con un post su Instagram, ha voluto ringraziare tutti "per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore: a tutto ile anche ai giocatori,che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loroe la lorodopo l'infortunio". (Agi)

Agi - Zapata grazie al mondo Toro e ai tifosi dell' Inter per la vicinanza e il calore

