Vendemmia dell' amore | Branko il segno che avrà una domenica di fuoco

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ecco "Le stelle di", l'oroscopoperdi6 ottobre 2024 Ariete Questi sono giorni molto impegnativi e stressanti, ma sono i giornia chiarezza, ricercaa verità in vari campia vostra vita, concentratevi sulle questioni e persone che più vi interessano. Siete forti, battetevi, voi riuscite a trovare riscatto quando la situazione diventa confusa. Venere stimolante per la sessualità, aggiunge intensità alle relazioni amorose. Il sesso va aldilà del puro atto fisico, diventa il tramite per un cambiamento interiore. Toro Luna umida vicina a Venere, tenete sotto controllo i punti deboli nella salute, viaggiate con prudenza. Non è il momento giusto per lasciarsi coinvolgere in situazioni delicate, siete polemici e gli altri sono in posizione di attacco. (Liberoquotidiano)