Trump torna a Butler, Musk sul palco: “Votate per lui o Usa finiti” (Di domenica 6 ottobre 2024) L'ex presidente in comizio in Pennsylvania, nello stesso luogo dove venne colpito nell'attentato del 13 luglio Donald Trump torna a Butler, in Pennsylvania, per un comizio nel luogo in cui il 13 luglio è stato ferito in un attentato. Con lui, sul palco, c'è Elon Musk. Il magnate, numero 1 di X e di Tesla, (Di domenica 6 ottobre 2024) L'ex presidente in comizio in Pennsylvania, nello stesso luogo dove venne colpito nell'attentato del 13 luglio Donald, in Pennsylvania, per un comizio nel luogo in cui il 13 luglio è stato ferito in un attentato. Con lui, sul, c'è Elon. Il magnate, numero 1 di X e di Tesla, (Sbircialanotizia)

Trump torna a Butler, Musk sul palco: “Votate per lui o Usa finiti” - (Adnkronos) – Donald Trump torna a Butler, in Pennsylvania, per un comizio nel luogo in cui il 13 luglio è stato ferito in un attentato. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump ... (Webmagazine24)

Trump torna a Butler, Musk sul palco: “Votate per lui o Usa finiti” - (Adnkronos) – Donald Trump torna a Butler, in Pennsylvania, per un comizio nel luogo in cui il 13 luglio è stato ferito in un attentato. Con lui, sul palco, c'è Elon Musk. Il magnate, numero 1 di X e di Tesla, partecipa al comizio che l'ex presidente tiene nello stesso luogo in cui il 13 […]. (Periodicodaily)

Usa 2024, Trump torna a Butler sul luogo del fallito attentato insieme a Musk. Harris punta su Obama per la volata finale - Chissà se riceverà qualcosa in cambio, un ruolo nell’Amministrazione (forse), qualora il tycoon dovesse vincere.  L'articolo Usa 2024, Trump torna a Butler sul luogo del fallito attentato insieme a Musk. Le due campagne spingono sull’acceleratore a caccia di voti degli indecisi e degli ... (Open.online)