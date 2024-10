Tre gol e 3 rigori sbagliati, la Fiorentina batte il Milan 2-1 (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Tra mille emozioni ed episodi, tre gol e altrettanti calci di rigore sbagliati, la Fiorentina ottiene una grande vittoria di carattere con il Milan. Al Franchi i viola s'impongono 2-1 grazie alle reti dell'ex Adli e di Gudmundsson, vano invece il gol del momentaneo pareggio di Pulisic. In mezzo a tutto ciò anche i tre penalty falliti da Kean, Theo Hernandez ed Abraham, uno parato da Maignan e gli altri due da un super De Gea. Gli uomini di Fonseca tornano così a perdere dopo tre vittorie di fila in campionato, restando a 11 punti in classifica, mentre la squadra di Palladino sale a quota 10 con il secondo successo nelle ultime tre gare. Il primo lampo della gara arriva al quarto d'ora ed è di marca rossonera, con Morata che tenta la girata di testa su cross di Emerson senza inquadrare lo specchio della porta. (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Tra mille emozioni ed episodi, tre gol e altrettanti calci di rigore, laottiene una grande vittoria di carattere con il. Al Franchi i viola s'impongono 2-1 grazie alle reti dell'ex Adli e di Gudmundsson, vano invece il gol del momentaneo pareggio di Pulisic. In mezzo a tutto ciò anche i tre penalty falliti da Kean, Theo Hernandez ed Abraham, uno parato da Maignan e gli altri due da un super De Gea. Gli uomini di Fonseca tornano così a perdere dopo tre vittorie di fila in campionato, restando a 11 punti in classifica, mentre la squadra di Palladino sale a quota 10 con il secondo successo nelle ultime tre gare. Il primo lampo della gara arriva al quarto d'ora ed è di marca rossonera, con Morata che tenta la girata di testa su cross di Emerson senza inquadrare lo specchio della porta. (Agi.it)

