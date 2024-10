Sgomberi e cancelli. L’evento religioso nasconde la povertà (Di domenica 6 ottobre 2024) L’ultimo sgombero è del 23 settembre scorso. Alle 8 del mattino polizia di Stato, polizia locale di Roma Capitale e squadre di pulizia dell’Ama hanno fatto un blitz su viale Sgomberi e cancelli. L’evento religioso nasconde la povertà il manifesto. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’ultimo sgombero è del 23 settembre scorso. Alle 8 del mattino polizia di Stato, polizia locale di Roma Capitale e squadre di pulizia dell’Ama hanno fatto un blitz su vialelail manifesto. (Cms.ilmanifesto)

Colle Oppio, tornano le tendopoli: «Panni stesi alle Terme di Traiano» - Tornano le tendopoli vista Colosseo. Panni stesi ad asciugare davanti alle Terme di Traiano, all’interno del parco del Colle Oppio, lecci e oleandri trasformati in pattumiere dove ...(ilmessaggero)

Sicurezza fai da te, la destra ai cittadini: «Cacciate i senzatetto» - Giustizia (Politica) Periferia di Roma: Nicola Franco, presidente FdI del municipio VI, aizza la piazza ed esorta la gente a sgomberare un palazzo occupato. Di Giuliano Santoro ...(ilmanifesto)

Sgomberi, il comune incontra i movimenti per la casa e promette soluzioni - Dopo il sabotaggio a via Pretoriano incontro tra giunta e rappresentanti degli occupanti, per Gualtieri le barriere non sono la soluzione ...(rainews)

Da movimenti per la casa sabotaggio ai cancelli anti clochard a viale Pretoriano - L'intervento per aprire un varco nelle barriere giovedì sera, dopo un'assemblea a San Lorenzo, chiesto stop agli sgomberi a Comune e Prefettura ...(rainews)

Accoglienza, Gualtieri promette: "Niente cancellate e stop sgomberi" - Incontro positivo tra il Sindaco, gli assessori Funari e Zevi e il Polo Civico Esquilino insieme a Nonna Roma sul tema dei senza dimora e della gestione dei luoghi pubblici nel quadrante Termini-Esqui ...(romatoday)