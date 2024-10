Pensioni quasi mezzo stipendio in fumo | come non perdere troppi soldi?

(Di domenica 6 ottobre 2024) Annualmente l’Inps pubblica un Rapporto in cui fa il punto della situazione sugli aspetti più rilevanti della previdenza sociale e del mercato del lavoro in Italia. Tra i temi affrontati troviamo ad es. l’Assegno di inclusione, la Naspi, la cassa integrazione e altre tutele per i lavoratori. Ovviamente nell’indagine l’istituto tratta anche del delicato e spinoso tema delle, offrendo una prospettiva che va oltre i confini nazionali e che porta a riflettere sull’impatto che avrà – in termini economici – il momento della conclusione della propria esperienza lavorativa, con il pensionamento. La preoccupazione di non pochi lavoratori è infatti legata al calo di potere d’acquisto, con il passaggio dalloall’entrata costituita dalla pensione. (Quifinanza)