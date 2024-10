Paganese e Puteolana non si fanno male: equilibrio e nessun gol al Torre (Di domenica 6 ottobre 2024) Pari e patta allo stadio Torre, Paganese e Puteolana si dividono la posta in palio. La sfida tra la squadra di Esposito e la brigata di Marra termina in parità : entrambe provano a strappare il bottino pieno, ma le difese vincono sui reparti offensivi.Bastano tre minuti di gioco per apprezzare (Di domenica 6 ottobre 2024) Pari e patta allo stadiosi dividono la posta in palio. La sfida tra la squadra di Esposito e la brigata di Marra termina in parità : entrambe provano a strappare il bottino pieno, ma le difese vincono sui reparti offensivi.Bastano tre minuti di gioco per apprezzare (Salernotoday)

Paganese-Puteolana, probabili undici: Esposito recupera Ferreira - «Sarà una partita molto difficile. La Puteolana è una squadra con forti individualità , capaci di fare la differenza in qualsiasi momento. Non è un caso che ...(ilmattino)