MotoGp Giappone Bagnaia trionfa e tallona Martin nel Mondiale

(Adnkronos) – Pecco Bagnaia trionfa nel Gp del Giappone e riapre totalmente il Mondiale MotoGp quando mancano 4 gare alla fine della stagione. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, si impone a Motegi oggi 6 ottobre chiudendo in 42'09"790 e precedendo la Pramac dello spagnolo Jorge Martin, leader iridato. Bagnaia al via brucia Pedro Acosta, partito dalla pole, e prende rapidamente il largo con un ritmo insostenibile per tutta la concorrenza. Martin scatta dall'undicesima posizione ed è bravissimo a risalire fino alla piazza d'onore: lo spagnolo non riesce mai ad insidiare il piemontese ma conquista un prezioso piazzamento e limita i danni nella corsa iridata. Terzo posto per lo spagnolo Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini. Ai piedi del podio Enea Bastianini, quarto davanti a Franco Morbidelli.

