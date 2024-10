MotoGP: classifica piloti aggiornata dopo GP Giappone 2024 (Di domenica 6 ottobre 2024) La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo la gara del GP del Giappone 2024, sedicesimo appuntamento della stagione. Pecco Bagnaia vince sul circuito di Motegi davanti al leader del Mondiale e gli rosicchia qualche altro punto in classifica: ora ci sono 10 lunghezze di vantaggio per lospagnolo sul due volte campione del mondo. Marquez guadagna su Bastianini e ora si porta a -2 dall’altro pilota ufficiale Ducati. Di seguito la classifica completa. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ladel Mondiale dila gara del GP del, sedicesimo appuntamento della stagione. Pecco Bagnaia vince sul circuito di Motegi davanti al leader del Mondiale e gli rosicchia qualche altro punto in: ora ci sono 10 lunghezze di vantaggio per lospagnolo sul due volte campione del mondo. Marquez guadagna su Bastianini e ora si porta a -2 dall’altro pilota ufficiale Ducati. Di seguito lacompleta. (Sportface)

MotoGp a Motegi, Bagnaia vince la Sprint Race e accorcia il divario con Martin – Come cambia la classifica piloti - – 173 punti 7. Acosta P. – 60 punti 16. MotoGp, la classifica aggiornata 1. – 0 punti 27. Dovevamo capire le condizioni prima della gara e ho dovuto farla con una mappa meno potente. – 7 punti 24. – 12 punti 23. Nakagami T. Bastianini E. – 20 punti 20. Rins A. – 181 punti 6. Marquez A. Quartararo ... (Ilfattoquotidiano)

Gp del Giappone di MotoGp, Bagnaia fa sua la Sprint Race: è a meno di 15 punti da Martin in Classifica Iridata - . Scivolata senza conseguenze per Pedro Acosta mentre si trovava al comando della corsa, Problemi tecnici e ritiro per il sudafricano Brad Binder mentre era 4°. Con il successo sul circuito di Motegi Bagnaia si porta a 15 punti dal leader iridato, lo spagnolo Jorge Martin, quarto al traguardo. ... (Ilfaroonline)

MotoGP: classifica piloti aggiornata dopo Sprint Race GP Giappone 2024 - Sul pezzo Enea Bastianini e Marc Marquez, entrambi sul podio a Motegi, mentre s’infiamma la lotta per l’ottavo posto con cinque piloti racchiusi in 4 punti. Pecco Bagnaia cala il tris e rosicchia punti importanti al leader del Mondiale Jorge Martin, bravo comunque a limitare i danni chiudendo ... (Sportface)