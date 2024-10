Mo: Schlein, 'con Meloni confronto su escalation, preoccupazione molto forte' (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott (Adnkronos) - Con Giorgia Meloni "ci siamo sentite sul dramma del Medio oriente e per una preoccupazione molto forte per l'escalation. Ci siamo confrontate. Io ho detto che noi dobbiamo ottenere il cessate il fuoco, che vogliamo vedere uno sforzo diplomatico e politico del governo e dell'Europa per far finire questa guerra, liberare gli ostaggi, fermare il massacro di civili in Palestina". Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott (Adnkronos) - Con Giorgia"ci siamo sentite sul dramma del Medio oriente e per unaper l'. Ci siamo confrontate. Io ho detto che noi dobbiamo ottenere il cessate il fuoco, che vogliamo vedere uno sforzo diplomatico e politico del governo e dell'Europa per far finire questa guerra, liberare gli ostaggi, fermare il massacro di civili in Palestina". Lo ha detto Ellya In altre parole. (Liberoquotidiano)

M.O., Meloni presiede G7: forte preoccupazione, soluzione diplomatica - “I leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto”. “In uno scenario in costante evoluzione – prosegue la nota – è stato convenuto di lavorare congiuntamente per favorire una riduzione delle tensioni a livello regionale, a partire dall’applicazione della Risoluzione 2735 a Gaza e ... (Ildenaro)

Meloni a Herzog:preoccupazione per Gaza - Da parte sua,Herzog ribadisce la priorità di liberare gli ostaggi e lotta alla minaccia iraniana. . "L'Italia continuerà a sostenere la mediazione Usa e a portare assistenza alla popolazione civile palestinese",riferisce una nota. Si esprime "preoccupazione per la situazione umanitaria nella ... (Televideo.rai)

