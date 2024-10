L’Iran cancella tutti i voli fino all’alba di domani (Di domenica 6 ottobre 2024) Iran, 6 ottobre 2024- Le autorità iraniane hanno deciso di annullare tutti i voli negli aeroporti del Paese a partire da stasera alle 21 ora locale (le 19.30 in Italia) fino alle 6.00 di domani mattina (le 4.30 italiane). Lo riferisce l’agenzia iraniana Mehr citando un comunicato ufficiale. La decisione arriva nel pieno delle tensioni tra Iran e Israele per le minacce di ritorsione dello Stato ebraico all’attacco missilistico di Teheran di martedì scorso. Fonte: Ansa ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Di domenica 6 ottobre 2024) Iran, 6 ottobre 2024- Le autorità iraniane hanno deciso di annullarenegli aeroporti del Paese a partire da stasera alle 21 ora locale (le 19.30 in Italia)alle 6.00 dimattina (le 4.30 italiane). Lo riferisce l’agenzia iraniana Mehr citando un comunicato ufficiale. La decisione arriva nel pieno delle tensioni tra Iran e Israele per le minacce di ritorsione dello Stato ebraico all’attacco missilistico di Teheran di martedì scorso. Fonte: Ansa ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline)

I voli in partenza da tutti gli aeroporti in Iran sono stati cancellati dalle 21 di domenica alle 6 di lunedì mattina - Tutti i voli da tutti gli aeroporti in Iran sono stati cancellati dalle 21 di domenica alle 6 di lunedì (ossia dalle 19:30 alle 4:30 italiane). La notizia è stata data dall’agenzia di stampa statale M ...(ilpost)