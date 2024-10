La Volkswagen Golf compie 50 anni ed è ancora un esempio di design dalle proporzioni perfette (Di domenica 6 ottobre 2024) La Volkswagen Golf originale, quella disegnata da Giorgetto Giugiaro, compie mezzo secolo e si conferma come una delle auto più diffuse della storia. Con oltre 37 milioni di esemplari costruiti lungo otto generazioni, infatti, è seconda solo alla Toyota Corolla (50 mln) e al pick-up Ford F-Series (41 mln) ed è senza dubbio un'icona globale. Dal Maggiolino alla Golf La sua storia inizia alla fine degli anni Sessanta quando l’era del Maggiolino era giunta al termine e la sua impostazione meccanica "tutto dietro" iniziava a scontare il peso degli anni. Le condizioni finanziarie della Volkswagen erano critiche e i modelli tecnicamente obsoleti. La Tipo 3 e la Tipo 4, con i loro motori posteriori, erano clamorosamente indietro rispetto alla concorrenza europea. (Di domenica 6 ottobre 2024) Laoriginale, quella disegnata da Giorgetto Giugiaro,mezzo secolo e si conferma come una delle auto più diffuse della storia. Con oltre 37 milioni di esemplari costruiti lungo otto generazioni, infatti, è seconda solo alla Toyota Corolla (50 mln) e al pick-up Ford F-Series (41 mln) ed è senza dubbio un'icona globale. Dal Maggiolino allaLa sua storia inizia alla fine degliSessanta quando l’era del Maggiolino era giunta al termine e la sua impostazione meccanica "tutto dietro" iniziava a scontare il peso degli. Le condizioni finanziarie dellaerano critiche e i modelli tecnicamente obsoleti. La Tipo 3 e la Tipo 4, con i loro motori posteriori, erano clamorosamente indietro rispetto alla concorrenza europea. (Gqitalia)

Gqitalia - La Volkswagen Golf compie 50 anni ed è ancora un esempio di design dalle proporzioni perfette

Pubblicità Nuova Golf Volkswagen: canzone, campagna, video spot - Scheda Pubblicità Nuova Golf Messa in onda: luglio 2024 Titolo: Made by life. Made for life Protagonista: – canzone/musica: clicca qui video spot Nuova Golf. (Ascoltitv)

Nuova Volkswagen Golf: a 50 anni si rinnova - Infine, la 2. Anche il posteriore della Golf subisce modifiche significative: i gruppi ottici presentano un design diverso e il nuovo scudo paracolpi elimina i finti terminali di scarico cromati. I comandi a sfioramento per il climatizzatore e il volume audio sono ora illuminati. 0 a benzina di ... (Ilrestodelcarlino)

Volkswagen Golf Alltrack crossover da cercare presso le concessionarie di auto usate - Gli ingegneri della casa automobilistica tedesca hanno realizzato un’altra grande impresa, rendendo la Golf una crossover a tutti gli effetti: Alltrack, è questa la variante offroad della prestigiosa vettura teutonica, dotata di trazione integrale 4Motion e performanti propulsori TDI per affrontare ... (Ilnotiziario)

Le auto più vendute di sempre in Europa: la Fiat Punto, la 127 e il record della Golf - Quali sono state le auto più vendute in Europa da 50 anni ad oggi? Dal record della Golf alla Fiat Punto, ecco tutte le vincitrici.(auto.everyeye)

Mezzo secolo di VW Golf - Occhio alla Golf plug-in: fa più di 100 km veri in elettrico, sfiorando i 140 in città. Senza penalizzare troppo i consumi quando si utilizza il motore a benzina. Occhio alla Golf plug-in: in città… L ...(informazione)

MilleniumExpo: a Roma è tutto pronto per la 39° edizione - Nel weekend 12 e 13 ottobre alle Capannelle saranno esposti veicoli storici e ci sarà ampio spazio per ricambi e accessori ...(ilsecoloxix)