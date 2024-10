La Tre Valli del campione | Gara difficile che salite

(Di domenica 6 ottobre 2024) È uno dei miti assoluti del ciclismo italiano. Al Salone Estense Francesco Moser si è raccontato tra i tanti ricordi di una carriera dal ricchissimo palmares. In occasione del Binda Cycling Festival ha narrato aneddoti e storie del ciclismo di ieri, che lo vide protagonista con grandi successi tra cui un Giro d’Italia, tre Parigi-Roubaix, due Giri di Lombardia, una Milano-Sanremo e il Campionato del mondo. E poi la TreVaresine, che ritornerà martedì con la sua 103ª edizione. Unache Moser ha vinto due volte, nel’76 e nel ’78: la seconda con la maglia iridata addosso. Inevitabile chiedergli un pronostico: e Moser fa proprio il nome deldel mondo. "Se c’è Pogacar può darsi che gli altri corrano per il secondo posto". Della TreMoser ricorda in particolare le, come la Grantola e il Brinzio. (Ilgiorno)