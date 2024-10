La Lazio di Baroni (e Lotito) batte l’Empoli e sale al terzo posto, chissà se i tifosi rimpiangono ancora Sarri (Di domenica 6 ottobre 2024) La Lazio di Baroni (e Lotito) batte l’Empoli e sale al terzo posto, chissà se i tifosi rimpiangono ancora Sarri. Ha ragione Lotito quando dichiara: «Io dico sempre che il pallone è per tutti, il calcio è per pochi. La nostra scelta non è stata una scelta a caso o basata su presupposti economici, solo una scelta convinta di carattere tecnico e le cose ci stanno dando ragione». Anche la scorsa estate Claudio Lotito è stato contestato. Per aver chiuso con Immobile e perché era ancora aperta la ferita della fine del rapporto con Maurizio Sarri. Alla notizia dell’ingaggio di Baroni, ci fu quasi una sollevazione popolare. Venne indetta una manifestazione contro Lotito. Eppure i fatti stanno dando ragione a lui che tra l’altro è il presidente che più di tutti ha chiuso ogni rapporto con il mondo ultras. Senza alcun cedimento. Non a caso è sotto scorta da vent’anni. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ladi(ealse i. Ha ragionequando dichiara: «Io dico sempre che il pallone è per tutti, il calcio è per pochi. La nostra scelta non è stata una scelta a caso o basata su presupposti economici, solo una scelta convinta di carattere tecnico e le cose ci stanno dando ragione». Anche la scorsa estate Claudioè stato contestato. Per aver chiuso con Immobile e perché eraaperta la ferita della fine del rapporto con Maurizio. Alla notizia dell’ingaggio di, ci fu quasi una sollevazione popolare. Venne indetta una manifestazione contro. Eppure i fatti stanno dando ragione a lui che tra l’altro è il presidente che più di tutti ha chiuso ogni rapporto con il mondo ultras. Senza alcun cedimento. Non a caso è sotto scorta da vent’anni. (Ilnapolista)

