Iran, cancellati tutti i voli "per attacco imminente di Israele", Gallant: "Attaccheremo come a Gaza", Biden: "Siti nucleari a rischio" (Di domenica 6 ottobre 2024) L'Iran ha deciso di cancellare tutti i voli negli aeroporti del Paese a partire da stasera, domenica 6 ottobre 2024, alle 21 ora locale (le 19.30 in Italia) fino alle 6.00 di domani mattina (le 4.30 italiane), come riferito dall'agenzia Iraniana Mehr. La decisione arriva nel pieno delle tensioni tra (Di domenica 6 ottobre 2024) L'ha deciso di cancellarenegli aeroporti del Paese a partire da stasera, domenica 6 ottobre 2024, alle 21 ora locale (le 19.30 in Italia) fino alle 6.00 di domani mattina (le 4.30 italiane),riferito dall'agenziaiana Mehr. La decisione arriva nel pieno delle tensioni tra (Ilgiornaleditalia)

