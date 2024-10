"Il cancro che dobbiamo estirpare dalla faccia della Terra": Matteo Salvini incendia Pontida (Di domenica 6 ottobre 2024) Per ultimo, sul palco di Pontida, davanti al suo popolo raccolto sul pratone, sale Matteo Salvini, il leader della Lega e vicepremier. Quel Salvini nel mirino dei pm nel caso Open Arms, la richiesta è di una condanna pari a sei anni: tutta Pontida si stringe attorno al Capitano, fa sentire il suo calore e la sua solidarietà. E dal palco, il ministro parte menzionando il successo più importante per il Carroccio: "L'autonomia dopo 30 anni è legge dello stato, indietro non si torna", ha scandito. "Gli unici che hanno paura dell'autonomia sono i politici incapaci di sinistra che rubano fiducia e voti da 50 anni", ha picchiato durissimo. Molto forte anche il passaggio sull'estremismo islamico. "Nel 2013 eravamo soli - riprende Salvini -. (Di domenica 6 ottobre 2024) Per ultimo, sul palco di, davanti al suo popolo raccolto sul pratone, sale, il leaderLega e vicepremier. Quelnel mirino dei pm nel caso Open Arms, la richiesta è di una condanna pari a sei anni: tuttasi stringe attorno al Capitano, fa sentire il suo calore e la sua solidarietà. E dal palco, il ministro parte menzionando il successo più importante per il Carroccio: "L'autonomia dopo 30 anni è legge dello stato, indietro non si torna", ha scandito. "Gli unici che hanno paura dell'autonomia sono i politici incapaci di sinistra che rubano fiducia e voti da 50 anni", ha picchiato durissimo. Molto forte anche il passaggio sull'estremismo islamico. "Nel 2013 eravamo soli - riprende-. (Liberoquotidiano)

