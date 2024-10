Il Cagliari segna e Mina se la prende con i tifosi della Juve: “Sono incazzato per Cuadrado” (Di domenica 6 ottobre 2024) Yerri Mina dopo il gol del pareggio di Marin in Juventus-Cagliari ha fatto un gesto sotto il settore occupato dai tifosi di casa. (Di domenica 6 ottobre 2024) Yerridopo il gol del pareggio di Marin inntus-ha fatto un gesto sotto il settore occupato daidi casa. (Fanpage)

Juventus-Cagliari, Thiago Motta: “Servirà determinazione. Bremer out? Tutti dobbiamo dare qualcosa in più” - LA CONFERENZA INTEGRALE Poi, i commenti sui singoli, a partire da Pogba, che si è visto ridurre la squalifica per doping e tornerà a disposizione a inizio 2025: “Su Pogba la società valuterà il da farsi. McKennie? Basta vedere l’azione da cui è nato il terzo gol, dice tutto sulla sua utilità e ... (Sportface)

Cagliari, si svuota l’infermeria in vista del Parma: le condizioni di MINA, PAVOLETTI E JANKTO - Buone notizie in casa Cagliari: in vista della prossima partita con il Parma si svuota l’infermeria: le condizioni di MINA, Lapadula e JANKTO Attendendo il report odierno per capire dall’interno la situazione degli infortunati in casa Cagliari, l’ANSA conferma che Yerry MINA ha recuperato dai ... (Calcionews24)

Parma Cagliari, le ULTIME sul difensore rossoblù Mina: NON PREOCCUPANO le sue condizioni. I dettagli - Ieri il difensore si è allenato […]. I dettagli Si avvicina la sesta giornata di Serie A e la trasferta del Cagliari contro il Parma. Tra gli assenti nella sfida contro la Cremonese c’era Yerry Mina, ma la sua presenza per la gara contro i ducali non sembra essere in dubbio. Parma Cagliari, le ... (Calcionews24)