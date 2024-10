Grande Fratello Mariavittoria riflette sul suo percorso | cosa farà

(Di domenica 6 ottobre 2024)inizia are sul suoall’interno della Casa, la giovaneè entrata nella Casa ed ha subito colpito il bel Tommaso. Tra i due gieffini però non è scattata la scintilla e dunque entrambi hanno deciso di fare un passo indietro e di proseguire questa inedita avventura da singoli.nelle ultime ore chiacchierando con Amanda si è esposta proprio sul suoe sui lati da migliorare. Leggi anche–>, Luca Calvani contro una gieffina: “imita ildi Beatrice Luzzi” Le dichiarazioni della gieffina Amanda si è complimentata conper aver affrontato e gestito ogni situazione in puntata e in casa in modo eccellente. La giovane ripensa anche alle critiche che sta ricevendo dagli inquilini. (361magazine)