Gaza: raid israeliano su moschea, i morti sono 18 (Di domenica 6 ottobre 2024) E' aumentato a 18 vittime il bilancio del raid aereo israeliano lanciato nella notte contro la moschea dei Martiri di Al-Aqsa a Deir el Balah, nel centro della Striscia di Gaza: lo riferiscono fonti dell'Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa, che si trova proprio di fronte alla moschea. Lo riporta la Cnn. In precedenza fonti mediche avevano parlato di almeno cinque morti e 20 feriti. (Quotidiano)

Idf, 'raid aereo contro Hamas nel nord di Gaza' - Lo ha fatto sapere l'esercito israeliano in una nota. Il centro di comando e controllo, incorporato all'interno di un complesso che in precedenza fungeva da centro Unrwa, è stato utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'IDF e lo ... (Quotidiano)

Gaza,12 morti raid Idf.Ordine sgombero - 11. Bombardamenti di artiglieria anche a nord-ovest di Rafah. Lo riferisce Al-Jazeera. L'Idf intanto avverte i civili palestinesi di evacuare alcune aree di Nuseirat e Bureij, nel centro di Gaza, e di dirigersi verso la "zona umanitaria". Le vittime si sono registrate 6 nel campo profughi di ... (Televideo.rai)

Gaza, ucciso 20 anni dopo Aziz Salha in un raid, tra gli autori del linciaggio di Ramallah in cui vennero uccisi 2 riservisti Idf - A Gaza è stato ucciso 20 anni dopo Aziz Salha in un raid aereo nel centro della Striscia condotto dalle forze armate israelianea a Deir el Balah: era tra gli autori del linciaggio di Ramallah del 12 ottobre del 2000, in cui vennero uccisi dalla folla 2 riservisti Idf arrestati dalla polizia ... (Ilgiornaleditalia)