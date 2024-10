Furti di rame nel cratere sismico, in carcere due fratelli: incastrati con il Gps (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarnano (Macerata) 6 ottobre 2024 – incastrati con i cellulari e pedinati con il Gps, sono finiti in carcere due fratelli beneventani: di giorno lavoravano alla ricostruzione post sisma nell’alto maceratese, e la sera saccheggiavano il rame da case, chiese e cimiteri dei piccoli paesi. In otto mesi ne avrebbero rubati 70 quintali, per un valore di 50mila euro. Le accuse per loro sono furto aggravato, autoriciclaggio in concorso e trasporto di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione. Le indagini sono partite nel novembre 2023, quando i carabinieri di Sarnano, dopo aver accertato un ingente furto di discendenti in rame da una struttura ricettiva del posto, chiusa per alcuni interventi di ristrutturazione, hanno avviato una serie di indagini. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarnano (Macerata) 6 ottobre 2024 –con i cellulari e pedinati con il Gps, sono finiti induebeneventani: di giorno lavoravano alla ricostruzione post sisma nell’alto maceratese, e la sera saccheggiavano ilda case, chiese e cimiteri dei piccoli paesi. In otto mesi ne avrebbero rubati 70 quintali, per un valore di 50mila euro. Le accuse per loro sono furto aggravato, autoriciclaggio in concorso e trasporto di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione. Le indagini sono partite nel novembre 2023, quando i carabinieri di Sarnano, dopo aver accertato un ingente furto di discendenti inda una struttura ricettiva del posto, chiusa per alcuni interventi di ristrutturazione, hanno avviato una serie di indagini. (Ilrestodelcarlino)

Ilrestodelcarlino - Furti di rame nel cratere sismico in carcere due fratelli | incastrati con il Gps

Beautiful, trame dal 30/09 al 5/10: Finn va a trovare Sheila in carcere - Nel frattempo, Wyatt proverà a rassicurare Liam a proposito delle sue preoccupazioni sulla vicinanza tra Hope e Thomas. Dal canto suo, R. a domandare a Brooke se sia veramente felice di aver allontanato Ridge e di aver stretto un patto con Taylor. Brooke, però, ascolterà il loro dialogo e poi ... (Tvpertutti)

Endless Love, trame turche: Kemal “rapisce” Deniz e torna in carcere - Dopo un breve interrogatorio Fehime e Hüseyin verranno rilasciati, mentre per Kemal si apriranno nuovamente le porte del carcere. Sicuri che nessuno li stia più seguendo, Fehime e Hüseyin raggiungeranno Kemal nel luogo indicato per portare via Deniz. L’uomo finirà di nuovo dietro le sbarre, e in ... (Superguidatv)

L’avvocata del 18enne morto carbonizzato in carcere: “Era stato in un campo di concentramento in Libia” - L’avvocata che difendeva il 18enne morto carbonizzato in carcere a Milano aveva ottenuto la fissazione urgente dell’udienza per la prossima settimana.Continua a leggere . (Fanpage)