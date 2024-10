Fiorentina-Milan 0-0 LIVE: inizia il match al Franchi! (Di domenica 6 ottobre 2024) Allo Stadio Franchi, il match valido per la settima giornata di Serie A 2024/2025 tra Fiorentina-Milan: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina-Milan si affrontano nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SEGUI LA DIRETTA SU MilanNEWS24.COM Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Kean, Gudmundsson. Milan (Calcionews24) (Di domenica 6 ottobre 2024) Allo Stadio, ilvalido per la settima giornata di Serie A 2024/2025 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo stadio, si affrontano nelvalido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SEGUI LA DIRETTA SUNEWS24.COM(4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Kean, Gudmundsson.

Fiorentina-Milan: le disposizioni di sicurezza per il big match con i rossoneri - L’incontro di calcio tra ACF Fiorentina e A.C. Milan, valevole per la 7ª giornata di Serie A 2024-2025, in programma il 6 ottobre alle 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze è stato oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A seguito... (Firenzetoday)

Fiorentina-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Fiorentina e Milan si gioca domenica 6 ottobre alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...(sport.sky)

Fiorentina-Milan, formazioni ufficiali e risultato LIVE - Conferme per Fonseca che rilancia Morata dall'inizio insieme a Pulisic e Leao alle spalle di Abraham. Out Loftus-Cheek e Calabria: giocano Fofana ed Emerson Royal. Palladino risponde con Kean rifornit ...(sport.sky)

